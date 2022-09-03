Бывший защитник «Реала» Марсело скоро присоединится к «Олимпиакосу»

Экс-защитник мадридского «Реала» Марсело в скором времени присоединится к греческому «Олимпиакосу». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

По сведениям инсайдера, контракт бразильского футболиста с клубом будет действовать до лета 2023 года с опцией продления соглашения ещё на один год. В скором времени греческий клуб официально объявит о соглашении с футболистом.

Напомним, 34-летний Марсело выступал за мадридский «Реал» больше 15 лет. За это время он принял участие в 544 матчах, в которых забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» бразильский защитник выиграл 25 трофеев, включая пять побед в Лиге чемпионов.

«Олимпиакос» после двух туров чемпионата Греции занимает в турнирной таблице третье место, набрав четыре очка.

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