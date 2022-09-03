Бывший защитник «Реала» Марсело скоро присоединится к «Олимпиакосу»

Экс-защитник мадридского «Реала» Марсело в скором времени присоединится к греческому «Олимпиакосу». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По сведениям инсайдера, контракт бразильского футболиста с клубом будет действовать до лета 2023 года с опцией продления соглашения ещё на один год. В скором времени греческий клуб официально объявит о соглашении с футболистом.
Напомним, 34-летний Марсело выступал за мадридский «Реал» больше 15 лет. За это время он принял участие в 544 матчах, в которых забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» бразильский защитник выиграл 25 трофеев, включая пять побед в Лиге чемпионов.
«Олимпиакос» после двух туров чемпионата Греции занимает в турнирной таблице третье место, набрав четыре очка.
Голевая передача Кокорина в дебютном матче за «Арис»
- 3 сентября 2022
-
00:51
-
00:36
-
00:27
-
00:15
-
00:07
-
00:00
- 2 сентября 2022
-
23:50
-
23:24
-
23:20
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:24
-
22:17
-
22:16
-
22:09
-
22:05
-
22:03
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:37
-
21:31
-
21:31
-
21:27
-
21:26
-
21:06
-
21:02
-
21:00
-
20:59
-
20:51
-
20:48
-
20:43