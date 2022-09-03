Нападающий «Челси» Батшуайи перешёл в «Фенербахче»

Бельгийский форвард «Челси» Миши Батшуайи перешёл в «Фенербахче». Как сообщает турецкий клуб на своей официальной странице, контракт с футболистом заключён сроком до лета 2024 года с возможностью продления соглашения ещё на один год.
По сведениям источников, лондонский клуб получит за своего футболиста около € 3,5 млн. Ранее игрок не смог перейти в английский «Ноттингем Форест» из-за того, что руководство «Челси» вовремя не предоставило необходимые документы для оформления перехода нападающего.
Батшуайи перешёл в «Челси» из «Марселя» летом 2016 года за € 39 млн. Однако за шесть лет вышел за команду лишь в 77 матчах, в которых забил 25 голов и отдал шесть результативных передач. Нападающий четырежды за время нахождения в «Челси» отправлялся в аренду. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2023 году.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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