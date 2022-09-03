Президент «Марселя» высказался о провале медосмотра Бамбы Дьенга в «Ницце»

Президент «Марселя» Пабло Лонгория рассказал о том, как нападающий команды Бамба Дьенг в летнее межсезонье не перешёл ни в «Лидс», ни в «Ниццу».



«Нужно сказать одно: не мы принимали решение об уходе футболиста. Это качественный игрок, чемпион Африки со сборной Сенегала. Моё видение футбола совпадает с видением Игора Тудора, но президент должен оставаться президентом, а тренер – тренером. Этим летом мы подписали на позицию центрфорварда колумбийца Суареса, посчитав его лучшим вариантом усиления состава, и очень им довольны.



Что касается медосмотра Бамбы Дьенга, дело в разном медицинском видении. «Ницца» считает одно, а мы – другое. На тренировке он пытался отдать пас пяткой и повредил сухожилие – это его единственная травма. По всем медтестам наши врачи посчитали его готовым к высокой конкуренции. Сенегальские доктора – тоже. Однако есть разные медицинские взгляды. Гнев? Нет, но у нас была договорённость. Игрок хотел перейти, мы пришли к соглашению, но в итоге договорённость просто не зафиксировали. По контракту Дьенг остаётся игроком «Марселя». Главный тренер решит, как часто он будет играть», – приводит слова Лонгории RMC Sport.



Напомним, ранее СМИ сообщали, что Дьенг должен был перейти в «Лидс», но прямо перед вылетом в Англию вёл в аэропорту переговоры с «Ниццей». После этой информации «Лидс» прекратил диалог по трансферу, а сенегалец улетел в Ниццу, где провалил медосмотр.