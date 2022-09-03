Яремчук забил в дебютном матче за «Брюгге». Ему потребовалось менее 20 минут на гол

26-летний украинский нападающий Роман Яремчук, перешедший из «Бенфики» в бельгийский «Брюгге», дебютировал в новом клубе в матче седьмого тура чемпионата Бельгии с «Серкль Брюгге» (4:0).
Яремчук появился на поле с выхода на замену на 63-й минуте. Он отметился забитым мячом уже на 82-й минуте, именно его результативное действие подвело итог этому матчу – 4:0.
Согласно данным Transfermarkt, переход Яремчука обошёлся «Брюгге» в € 16 млн. С украинским нападающим заключён контракт до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне 26-летний украинский футболист принял участие в 23 матчах чемпионата Португалии, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. С 2018 года Яремчук вызывается в национальную команду Украины.
«Брюгге» в семи матчах набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Антверпен» (18).
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