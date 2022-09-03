Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Пари НН» — «Факел». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Яремчук забил в дебютном матче за «Брюгге». Ему потребовалось менее 20 минут на гол

Яремчук забил в дебютном матче за «Брюгге». Ему потребовалось менее 20 минут на гол
Комментарии

26-летний украинский нападающий Роман Яремчук, перешедший из «Бенфики» в бельгийский «Брюгге», дебютировал в новом клубе в матче седьмого тура чемпионата Бельгии с «Серкль Брюгге» (4:0).

Яремчук появился на поле с выхода на замену на 63-й минуте. Он отметился забитым мячом уже на 82-й минуте, именно его результативное действие подвело итог этому матчу – 4:0.

Согласно данным Transfermarkt, переход Яремчука обошёлся «Брюгге» в € 16 млн. С украинским нападающим заключён контракт до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне 26-летний украинский футболист принял участие в 23 матчах чемпионата Португалии, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. С 2018 года Яремчук вызывается в национальную команду Украины.

«Брюгге» в семи матчах набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Антверпен» (18).

Бельгия - Лига Жюпиле. Лига Жюпиле. 7-й тур
02 сентября 2022, пятница. 21:45 МСК
Брюгге
Брюгге
Окончен
4 : 0
Серкль Брюгге
Брюгге
1:0 Сков Ольсен – 43'   2:0 Марселен – 59' (автогол)   3:0 Нильсен – 67'   4:0 Яремчук – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022