Агент Лунёва: нужно думать о целесообразности продления контракта с «Байером»

Антон Смирнов, представитель российского вратаря «Байера» Андрея Лунёва, высказался о контракте с леверкузенским клубом.
«На данный момент предметного разговора не было. Градецки на днях переподписал контракт до 2026 года, поэтому надо думать о целесообразности продления контракта, если такое предложение поступит. В период травмы на эту тему говорить нет смысла. Еще есть время, чтобы понять, как всё будет происходить дальше. Принимать какие-либо решения нужно будет после Нового года.
Сейчас к чемпионату добавятся матчи Лиги чемпионов, посмотрим. Важный нюанс – «Байер» до конца трансферного окна не взял еще одного вратаря с учетом того, что Андрей травмирован. Они могли бы подстраховать позицию, но не стали этого делать – на Андрея полноценно рассчитывают. С 1 января мы можем общаться с другими клубами, но естественно, первый детальный разговор должен состояться с «Байером». Дальше уже поймём, рассчитывают ли там на Андрея, какая в целом будет к тому моменту ситуация», – приводит слова Смирнова «РБ Спорт».
Напомним, 13 августа Андрей Лунёв получил травму в матче 2-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» и выбыл на полтора месяца. Как сообщила пресс-служба клуба из Леверкузена, он повредил сухожилие, выбивая мяч.
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