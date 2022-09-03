Монтелла: у нас с Балотелли нет проблем. Он хотел уйти из «Аданы» до нашего инцидента

Главный тренер «Аданы Демирспор» Винченцо Монтелла закрыл историю с уже экс-форвардом команды Марио Балотелли, который теперь является игроком швейцарского «Сьона». Итальянские наставник и футболист повздорили прямо на поле после матча с «Умраниеспором» так, что их пришлось разнимать другим игрокам.
«У нас с Балотелли нет никаких проблем. Он сказал, что хочет уйти из «Аданы» ещё до нашего инцидента. На наши взаимоотношения это никак не повлияло. То событие на поле случилось из-за наших эмоций, связанных с игрой. Вне поля наши отношения вполне хороши.
Конечно, как главный тренер, я хочу извиниться перед клубом. Подобные инциденты не должны происходить на поле. Такие вопросы нужно решать в раздевалке. Я действительно не проконтролировал себя. Могу сказать, что подаю плохой пример даже детям, наблюдающим за нами со стороны. Вот почему важно оставаться спокойным в подобные моменты, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы такое больше не случилось. Мы не роботы, мы из плоти и крови. Знаю, что виноват, но это больше не повторится», – приводит слова Монтеллы haberdar.com.
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