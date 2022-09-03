Дмитрий Аленичев объяснил, в каком случае «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в РПЛ
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев высказался о шансах «Спартака» на борьбу за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«Спартак» при Абаскале неплохо смотрится. Сейчас будет проверка на прочность ― «Зенит», «Ростов», «Локомотив». Тяжёлый отрезок: если «Спартак» пройдёт его с минимальными очковыми потерями, то можно будет говорить, что сможем составить конкуренцию «Зениту». Но давайте будем откровенными, думаю, «Зенит» выиграет чемпионат. Из российских клубов иностранцы уезжали, а питерцы, наоборот, приобретали», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Зенит» в семи матчах набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (16) — на втором месте.
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