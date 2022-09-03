Аленичев рассказал, почему не принял участия в матче легенд между «Спартаком» и «Зенитом»
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев объяснил, почему не стал участвовать в матче легенд «Спартака» и «Зенита».
«У меня травма. В Бишкеке получил. Конечно, нам хотелось взять реванш, порадовать фанатов. Сегодня пришли те, кто не ходит на матчи основы. Эта победа – для них и Георгия Александровича Ярцева», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, победу со счётом 2:1 в матче легенд «Спартака» и «Зенита», который прошёл накануне на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, одержали красно-белые. Голами в составе московского «Спартака» отметились Роман Павлюченко и Александр Ширко, у санкт-петербургского «Зенита» отличился полузащитник Игорь Денисов.
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