Аленичев рассказал, почему не принял участия в матче легенд между «Спартаком» и «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев объяснил, почему не стал участвовать в матче легенд «Спартака» и «Зенита».

«У меня травма. В Бишкеке получил. Конечно, нам хотелось взять реванш, порадовать фанатов. Сегодня пришли те, кто не ходит на матчи основы. Эта победа – для них и Георгия Александровича Ярцева», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, победу со счётом 2:1 в матче легенд «Спартака» и «Зенита», который прошёл накануне на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, одержали красно-белые. Голами в составе московского «Спартака» отметились Роман Павлюченко и Александр Ширко, у санкт-петербургского «Зенита» отличился полузащитник Игорь Денисов.