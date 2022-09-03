Альба: всегда бы давал «Золотой мяч» Месси, но в этом году Бензема был очень хорош

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о фаворите в борьбе за «Золотой мяч».



«Я бы всегда давал «Золотой мяч» Месси, но в этом году Бензема был очень хорош. Он заслужил награду», — приводит слова Альбы AS.



Напомним, Бензема был признан лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона. Карим в пятый раз выиграл с «Реалом» главный клубный евротрофей, став с 15 голами лучшим бомбардиром турнира.



Месси не попал в список номинантов на «Золотой мяч» в этом году. Аргентинский футболист не был включён в список претендентов на награду впервые с 2005 года. Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча», что является мировым рекордом. У ближайшего преследователя Месси, форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, пять наград.