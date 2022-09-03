Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Альба: всегда бы давал «Золотой мяч» Месси, но в этом году Бензема был очень хорош

Альба: всегда бы давал «Золотой мяч» Месси, но в этом году Бензема был очень хорош
Комментарии

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о фаворите в борьбе за «Золотой мяч».

«Я бы всегда давал «Золотой мяч» Месси, но в этом году Бензема был очень хорош. Он заслужил награду», — приводит слова Альбы AS.

Напомним, Бензема был признан лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона. Карим в пятый раз выиграл с «Реалом» главный клубный евротрофей, став с 15 голами лучшим бомбардиром турнира.

Месси не попал в список номинантов на «Золотой мяч» в этом году. Аргентинский футболист не был включён в список претендентов на награду впервые с 2005 года. Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча», что является мировым рекордом. У ближайшего преследователя Месси, форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, пять наград.

Новость по теме
Бензема: «Золотой мяч» — моя мечта с детства. Сейчас я не так далёк от её осуществления
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022