Альба: всегда бы давал «Золотой мяч» Месси, но в этом году Бензема был очень хорош
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о фаворите в борьбе за «Золотой мяч».
«Я бы всегда давал «Золотой мяч» Месси, но в этом году Бензема был очень хорош. Он заслужил награду», — приводит слова Альбы AS.
Напомним, Бензема был признан лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона. Карим в пятый раз выиграл с «Реалом» главный клубный евротрофей, став с 15 голами лучшим бомбардиром турнира.
Месси не попал в список номинантов на «Золотой мяч» в этом году. Аргентинский футболист не был включён в список претендентов на награду впервые с 2005 года. Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча», что является мировым рекордом. У ближайшего преследователя Месси, форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, пять наград.
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