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В «Локомотиве» рассказали о характере травмы и сроках восстановления Маринато Гильерме

В «Локомотиве» рассказали о характере травмы и сроках восстановления Маринато Гильерме
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Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о характере травмы вратаря Маринато Гильерме. В середине первого тайма кубкового матча с «Пари Нижний Новгород» (0:2) в одном из игровых эпизодов голкипер получил повреждение и был заменён.

«По итогам обследования у Гильерме выявлено частичное повреждение длинной приводящей мышцы. Восстановление футболиста при подобном характере повреждения составляет около четырёх-пяти недель», — цитирует Калюжного пресс-служба «Локомотива».

Напомним, 31 августа «Нижний Новгород» дома одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:0. По голу в каждом тайме забил защитник Виктор Александров. В восьмом туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 4 сентября. Начало — в 17:30 мск.

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