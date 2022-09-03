В «Локомотиве» рассказали о характере травмы и сроках восстановления Маринато Гильерме

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о характере травмы вратаря Маринато Гильерме. В середине первого тайма кубкового матча с «Пари Нижний Новгород» (0:2) в одном из игровых эпизодов голкипер получил повреждение и был заменён.



«По итогам обследования у Гильерме выявлено частичное повреждение длинной приводящей мышцы. Восстановление футболиста при подобном характере повреждения составляет около четырёх-пяти недель», — цитирует Калюжного пресс-служба «Локомотива».



Напомним, 31 августа «Нижний Новгород» дома одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:0. По голу в каждом тайме забил защитник Виктор Александров. В восьмом туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 4 сентября. Начало — в 17:30 мск.