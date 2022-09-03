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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ
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В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась ничьей со счётом 0:0.

На 71-й минуте встречи защитник «Эвертона» Конор Коуди отправил мяч в ворота «Ливерпуля», однако позже гол был отменён.

«Ливерпуль» набрал девять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Эвертон» (4) — на 14-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал», в пяти матчах набравший 15 очков. В следующем туре чемпионата Англии «Эвертон» сыграет с лондонским «Арсеналом», а «Ливерпуль» на своём стадионе примет «Вулверхэмптон».

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
03 сентября 2022, суббота. 14:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
Комментарии
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