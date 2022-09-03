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Павлюченко: «Челси» и Захарян — байки. Агенты цену набивали

Павлюченко: «Челси» и Захарян — байки. Агенты цену набивали
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Российский нападающий Роман Павлюченко считает информацию о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» ложной. В Англии 40-летний форвард играл за «Тоттенхэм».

«Когда новость про Захаряна и «Челси» прочитал, особо не поверил. Когда моё поколение попало в АПЛ, мы доказали всё на чемпионате Европы. Арсен — талантливый игрок, но, мне кажется, это байки. Цену набивали, агенты работают», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в московском «Динамо» заявили, что в конце лета получили предложение о покупке 19-летнего Захаряна от лондонского клуба. Однако клубы не сумели завершить сделку до конца трансферного окна, поэтому Арсен продолжает карьеру в России.

Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном? Видеоролик:

Трансфер Захаряна в «Челси» согласован, но сейчас перехода не будет. Что вообще происходит Трансфер Захаряна в «Челси» согласован, но сейчас перехода не будет. Что вообще происходит
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