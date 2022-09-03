Болельщик «Эвертона» выбежал на поле поспорить с судьёй в мачте с «Ливерпулем»

Во время мерсисайдского дерби «Эвертон» — «Ливерпуль» (0:0) на «Гудисон Парк» болельщик «ирисок» выбежал на поле после отменённого гола своей команды, чтобы поспорить с главным арбитром встречи, Энтони Тейлором, сообщает One Football.

На 69-й минуте защитник «Эвертона» Конор Коуди отправил мяч в ворота «Ливерпуля», но после просмотра VAR мяч был отменён.

После принятия решения вратарь красных Алисон уже был готов исполнить свободный удар, когда на поле выбежал болельщик хозяев, чтобы высказать своё недовольство судье Энтони Тейлору. Интересно, что до просмотра VAR главный арбитр, на которого была направлена агрессия фаната, засчитал взятие ворот.

«Эвертон», возглавляемый Фрэнком Лэмпардом, пока не одержал ни одной победы в новом сезоне АПЛ.