Источник: Зе Луиш мог перейти в киевское «Динамо», трансфер сорвался из-за двух факторов
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Нападающий Зе Луиш в летнее трансферное окно мог стать игроком киевского «Динамо», однако переход форварда Кабо-Верде сорвался из-за финансовых требований и ситуации, происходящей на Украине. Об этом сообщает TaToTake в телеграм-канале.
С февраля по июль 2022 года 31-летний Зе Луиш был футболистом саудовского клуба «Аль-Таавун». В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента. Ранее Зе Луиш был футболистом «Локомотива», «Порту» и «Спартака», в составе которого выиграл чемпионат и Суперкубок России. Также в Португалии нападающий выступал за «Брагу» и «Жил Висенте».
В двух стартовых матчах чемпионата Украины киевское «Динамо» потерпело два поражения. В следующем туре динамовцы сыграют со «Львовом».
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