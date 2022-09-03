Источник: Зе Луиш мог перейти в киевское «Динамо», трансфер сорвался из-за двух факторов

Нападающий Зе Луиш в летнее трансферное окно мог стать игроком киевского «Динамо», однако переход форварда Кабо-Верде сорвался из-за финансовых требований и ситуации, происходящей на Украине. Об этом сообщает TaToTake в телеграм-канале.

С февраля по июль 2022 года 31-летний Зе Луиш был футболистом саудовского клуба «Аль-Таавун». В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента. Ранее Зе Луиш был футболистом «Локомотива», «Порту» и «Спартака», в составе которого выиграл чемпионат и Суперкубок России. Также в Португалии нападающий выступал за «Брагу» и «Жил Висенте».

В двух стартовых матчах чемпионата Украины киевское «Динамо» потерпело два поражения. В следующем туре динамовцы сыграют со «Львовом».