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Киевское «Динамо» выдало худший в истории старт в УПЛ

Киевское «Динамо» выдало худший в истории старт в УПЛ
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Сегодня, 3 сентября, луганская «Заря» на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье обыграла киевское «Динамо» (3:2) в матче 3-го тура чемпионата Украины. Киевляне выдали худший старт в лиге за всю историю. Об этом сообщает ТСН.ua.

После двух проведённых матчей команда Мирчи Луческу набрала ноль очков и находится на предпоследнем (15) месте турнирной таблицы с разницей мячей 2:6. Это худший старт в истории «Динамо». До этого момента антирекордом для киевской команды было выступление в сезоне-2007/2008, когда «Динамо» дважды сыграло вничью на старте сезона.

Если учитывать также европейские матчи, то у «Динамо» четырёхматчевая серия из поражений. В квалификации Лиги чемпионов киевляне проиграли «Бенфике».

Украина - Премьер-лига. 3-й тур
03 сентября 2022, суббота. 13:00 МСК
Заря Л
Луганск
Окончен
3 : 2
Динамо К
Киев
1:0 Русин – 7'   2:0 Мишнёв – 35'   2:1 Ванат – 50'   3:1 Бражко – 70'   3:2 Буяльский – 83'
Удаления: Вантух – 69' / нет
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