Киевское «Динамо» выдало худший в истории старт в УПЛ

Сегодня, 3 сентября, луганская «Заря» на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье обыграла киевское «Динамо» (3:2) в матче 3-го тура чемпионата Украины. Киевляне выдали худший старт в лиге за всю историю. Об этом сообщает ТСН.ua.

После двух проведённых матчей команда Мирчи Луческу набрала ноль очков и находится на предпоследнем (15) месте турнирной таблицы с разницей мячей 2:6. Это худший старт в истории «Динамо». До этого момента антирекордом для киевской команды было выступление в сезоне-2007/2008, когда «Динамо» дважды сыграло вничью на старте сезона.

Если учитывать также европейские матчи, то у «Динамо» четырёхматчевая серия из поражений. В квалификации Лиги чемпионов киевляне проиграли «Бенфике».