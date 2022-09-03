Киевское «Динамо» выдало худший в истории старт в УПЛ
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Сегодня, 3 сентября, луганская «Заря» на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье обыграла киевское «Динамо» (3:2) в матче 3-го тура чемпионата Украины. Киевляне выдали худший старт в лиге за всю историю. Об этом сообщает ТСН.ua.
После двух проведённых матчей команда Мирчи Луческу набрала ноль очков и находится на предпоследнем (15) месте турнирной таблицы с разницей мячей 2:6. Это худший старт в истории «Динамо». До этого момента антирекордом для киевской команды было выступление в сезоне-2007/2008, когда «Динамо» дважды сыграло вничью на старте сезона.
Если учитывать также европейские матчи, то у «Динамо» четырёхматчевая серия из поражений. В квалификации Лиги чемпионов киевляне проиграли «Бенфике».
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- 3 сентября 2022
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