Sport.es: Гвардиола отказался от трансфера Неймара из-за возможных проблем в раздевалке
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался от предложения «ПСЖ» подписать нападающего Неймара. Специалист посчитал, что бразилец может испортить атмосферу в раздевалке. Об этом сообщает Sport.es.
30-летний Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные для мирового футбола € 222 млн. В нынешнем сезоне бразильский нападающий в шести матчах забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Ранее сообщалось, что Неймар планировал уйти из французской команды из-за конфликта с форвардом Килианом Мбаппе. Однако позднее их недовольство друг другом удалось ликвидировать.
Неймар картинно упал в штрафной площади соперника. Видеоролик:
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