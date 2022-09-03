Sport.es: Гвардиола отказался от трансфера Неймара из-за возможных проблем в раздевалке

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался от предложения «ПСЖ» подписать нападающего Неймара. Специалист посчитал, что бразилец может испортить атмосферу в раздевалке. Об этом сообщает Sport.es.

30-летний Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные для мирового футбола € 222 млн. В нынешнем сезоне бразильский нападающий в шести матчах забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Неймар планировал уйти из французской команды из-за конфликта с форвардом Килианом Мбаппе. Однако позднее их недовольство друг другом удалось ликвидировать.

Неймар картинно упал в штрафной площади соперника. Видеоролик: