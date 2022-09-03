Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» — «Урал»: Маричал дебютирует за москвичей, Смолов — в запасе

«Динамо» — «Урал»: Маричал дебютирует за москвичей, Смолов — в запасе
Комментарии

Сегодня, 3 сентября, на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Местное «Динамо» сыграет с «Уралом». Стартовый свисток Виталия Мешкова прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Маричал, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Гагнидзе, Грулёв, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Осокин, Лесовой, Карапузов, Кутицкий, Сулаквелидзе, Смолов, Гладышев.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Подберёзкин, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Бикфалви.

Запасные: Алексеев, Быковский, Кузьмичёв, Евсеев, Сунгатулин, Железнов, Юшин, Каштанов.

Матч «Динамо» — «Урал» обслужит судейская бригада во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут Максим Гаврилин (Владимир) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный арбитр — Роман Галимов (Улан-Удэ). Судья VAR — Алексей Амелин (Тула), его помощник — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону).

«Динамо» — «Урал». Захарян в «Челси» или дома — Гончаренко никак не легче «Динамо» — «Урал». Захарян в «Челси» или дома — Гончаренко никак не легче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022