Гогниев прокомментировал поражение «Химок» от «Оренбурга» в своём дебютном матче

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о поражении от «Оренбурга» (1:3) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Оно пришлось на дебютную игру специалиста.

«Начало матча было за нами, в первые минут 30 мы контролировали ход встречи. Потом потеряли концентрацию и получили два гола, это связано с психологией и физическим состоянием футболистов. Я пришёл и не знал, в каком они состоянии, эта игра показала, над чем нужно работать. Ребятам стоит отдать должное, сказать спасибо. Было видно, что им было тяжело именно физически. Когда ты физически не подготовлен, нарушаются командные взаимодействия, появляются ошибки, к 60–70-й минуте игроки подсели, начались большие разрывы. «Оренбург» имел много подходов, в целом соперник переиграл нас, мы двигаемся дальше. Для нас это информативный матч. До 10-го числа будет недельный цикл, идём дальше», — приводит слова Гогниева пресс-служба «Химок».