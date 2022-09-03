Погребняк: «Спартаку» будет тяжело с «Зенитом». Питерцам надо просто показать солидность

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями перед матчем сине-бело-голубых с московским «Спартаком».

«В матче легенд «Зенит» тоже был фаворитом, но «Спартак» выиграл. Победа легенд придаст сил основе «Спартака». Шансы есть всегда, но «Зенит» — фаворит: «Спартаку» будет тяжело даже дома при поддержке фанатов.



У питерцев солидная команда с высокими исполнителями в каждой линии. Эту солидность надо просто показать в воскресенье», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, матч «Спартака» и «Зенита» в 8-м туре РПЛ состоится завтра, 4 сентября, и начнётся в 20:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Сине-бело-голубые опережают красно-белых на одно очко.