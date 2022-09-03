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Главный тренер «Динамо» Йоканович прокомментировал победу над «Уралом»

Главный тренер «Динамо» Йоканович прокомментировал победу над «Уралом»
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Наставник московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился эмоциями от победы своей команды в матче с «Уралом» (2:1) в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Это была тяжёлая игра для нас. В первом тайме не хватало сил и энергии. Во втором тайме действовали слаженно, играли уверенно. В такие моменты и закаляется характер победителей. Заслуженные три очка, поздравляю команду», – передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Динамо» набрало 16 очков и вышло на третье место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Спартак». «Урал» с одним очком остаётся на последней строчке.

Матч «Динамо» — «Урал» обслуживала судейская бригада во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогали ему Максим Гаврилин (Владимир) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный арбитр — Роман Галимов (Улан-Удэ). Судья VAR — Алексей Амелин (Тула), его помощник — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону).

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