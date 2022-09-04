Галтье: Неймар хорошо отнёсся к тому, что остался в запасе на матч с «Нантом»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, почему нападающий парижского клуба Неймар не появился в стартовом составе на матч 6-го тура чемпионата Франции с «Нантом», завершившегося со счётом 3:0, в котором форвард парижан Килиан Мбаппе оформил дубль, а ещё один гол забил Нуну Мендеш.
«Если не ставишь игрока в состав, у него может риск, но последнее решение всё равно на тренере. В пятницу с ним я поговорил об этом. В прошлой игре он тоже не появился в стартовом составе из-за повреждения, так что я решил оставить его на скамейке, он хорошо к этом отнёсся», – цитирует Галтье L’Équipe.
Таким образом, после шести туров у «канареек» шесть очков, у парижан — 16. В следующем матче «Нант» сыграет с «Лорьяном», а «ПСЖ» — с «Брестом».
Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке
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