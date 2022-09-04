Гаджимурадов: в ворота «Динамо» не дали железный пенальти. «Уралу» постоянно их отменяют

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Динамо» (1:2) и высказался о работе арбитров.
«Игра была равная, но Макаров, конечно, так попал, что слов нет. Матч был на ничью, но у нас много не получилось.
В первом тайме была железная точка в ворота «Динамо». В нашу пользу никогда в жизни не ставят такие пенальти. У нас постоянно смотрят VAR и отменяют. Если бы такой момент был у наших ворот, то арбитр побежал смотреть VAR и поставил бы точку. Сто процентов! В этом сезоне, похоже, никогда пенальти не пробьем», — сказал Гаджимурадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Динамо» набрало 16 очков и вышло на третье место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Спартак». «Урал» с одним очком остаётся на последней строчке.
- 4 сентября 2022
-
13:25
-
13:20
-
13:19
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
12:56
-
12:55
-
12:51
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:39
-
12:16
-
12:08
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:56
-
11:51
-
11:43
-
11:42
-
11:34
-
11:30
-
11:05
-
10:59
-
10:46
-
10:43
-
10:43
-
10:34
-
10:33
-
10:24
-
10:09
-
09:54
-
09:49