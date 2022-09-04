Гаджимурадов: в ворота «Динамо» не дали железный пенальти. «Уралу» постоянно их отменяют

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Динамо» (1:2) и высказался о работе арбитров.

«Игра была равная, но Макаров, конечно, так попал, что слов нет. Матч был на ничью, но у нас много не получилось.



В первом тайме была железная точка в ворота «Динамо». В нашу пользу никогда в жизни не ставят такие пенальти. У нас постоянно смотрят VAR и отменяют. Если бы такой момент был у наших ворот, то арбитр побежал смотреть VAR и поставил бы точку. Сто процентов! В этом сезоне, похоже, никогда пенальти не пробьем», — сказал Гаджимурадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Динамо» набрало 16 очков и вышло на третье место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Спартак». «Урал» с одним очком остаётся на последней строчке.