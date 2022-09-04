Генеральный директор «Ювентуса»: сопереживаем Роналду в «МЮ», но это не наша проблема

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене высказался о проблемах нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в английском клубе.
«Ювентус» разошёлся с Роналду, сохранив взаимоуважение. Мы сожалеем о том, что случилось с ним в «Манчестер Юнайтед» в этом году, сопереживаем, но это не наша проблема», — приводит слова Арривабене Goal.com со ссылкой на DAZN.
Напомним, Роналду выступал в составе «Ювентуса» с 2018 по 2021 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед». В составе туринского клуба Роналду стал чемпионом Италии (сезон-2018/2019, 2019/2020), обладателем Кубка (сезон-2020/2021) и Суперкубка (2018, 2020) страны. В нынешнем сезоне 37-летний португальский форвард принял участие в пяти матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
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