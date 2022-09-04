Тен Хаг – о Роналду: я буду его другом, а иногда и учителем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем Криштиану Роналду.

«Я буду его другом, а иногда и учителем. Это зависит от ситуации. Как мы все знаем, у него не было предсезонной подготовки, а вы не можете пропустить предсезонную подготовку. Это основа, и особенно в игре, которую мы показываем, манере игры. Мы играем в другом стиле по сравнению с прошлым годом. Это зависит от требований, и определенной расстановки игроков на позициях и вне их. Другое дело — это физическая форма», — приводит слова тен Хага The Guardian.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Отметим, португальский форвард лишь раз вышел на поле в стартовом составе.