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«Локомотив» — «Ахмат»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Ахмат»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ахмата» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Ахмат».

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Журавлёв, Быстров, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Харин, Конате.

Московский «Локомотив» в семи матчах набрал девять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (8) — на 12-м месте. Лидер соревнований — «Зенит» (17).

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