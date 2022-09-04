Шамиль Тарпищев: пока «Спартак» способен обыграть «Зенит» только с помощью удачи

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги по футболу «Спартак» — «Зенит». Игра состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Пока «Спартак» способен обыграть «Зенит» только с помощью удачи. У «Зенита» состав посильнее, более-менее всё отработано, взаимозаменяемость у игроков «Зенита» есть, чего не хватает «Спартаку».



У «Спартака» хлещут эмоции и работают в плюс, однако на одних эмоциях не вывезешь. Хотя игра «Спартака» импонирует. Но «Зенит» сейчас объективно посильнее», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.