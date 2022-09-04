Шамиль Тарпищев: пока «Спартак» способен обыграть «Зенит» только с помощью удачи
Поделиться
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги по футболу «Спартак» — «Зенит». Игра состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
«Пока «Спартак» способен обыграть «Зенит» только с помощью удачи. У «Зенита» состав посильнее, более-менее всё отработано, взаимозаменяемость у игроков «Зенита» есть, чего не хватает «Спартаку».
У «Спартака» хлещут эмоции и работают в плюс, однако на одних эмоциях не вывезешь. Хотя игра «Спартака» импонирует. Но «Зенит» сейчас объективно посильнее», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 4 сентября 2022
-
17:57
-
17:47
-
17:42
-
17:41
-
17:41
-
17:40
-
17:38
-
17:29
-
17:20
-
17:11
-
17:09
-
17:08
-
16:57
-
16:53
-
16:46
-
16:38
-
16:38
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:11
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:53
-
15:30
-
15:20
-
15:11
-
15:00
-
14:52
-
14:49
-
14:48
-
14:35
-
14:33
-
14:22
Партнерский контент