«Спартак» — «Зенит»: где смотреть трансляцию РПЛ, кто фаворит матча, дата и время игры

В воскресенье, 4 сентября, состоится центральный матч 8-го тура РПЛ — «Спартак» — «Зенит». По его окончании мы узнаем, какая из команд возглавит таблицу чемпионата России.

Где пройдёт матч

Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», который вмещает больше 45 тыс. зрителей. Арену построили летом 2014 года. Позднее она принимала матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018. Это второй по вместимости стадион Москвы после «Лужников».

Как команды сыграли друг с другом в прошлом сезоне

В первом круге «Спартак» потерпел чувствительное поражение в Санкт-Петербурге со счётом 1:7. У «Зенита» по два мяча забили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, по одному — Клаудиньо, Артём Дзюба и Александр Ерохин. Единственный гол в составе «Спартака» оформил Квинси Промес. В Москве была зафиксирована ничья — 1:1. На гол Александра Соболева гости ответили точным ударом Мостового с пенальти в добавленное время. А вот первый матч столичного клуба с «Зенитом» при Гильермо Абаскале получился неудачным — 0:4 в игре за Суперкубок России.

Матч за Суперкубок. «Зенит» — «Спартак» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матчи «Спартака» и «Зенита» в Москве за последние пять лет:

15 мая 2022 года. «Спартак» — «Зенит» — 1:1;

3 октября 2020 года. «Спартак» — «Зенит» — 1:1

1 сентября 2019 года. «Спартак» — «Зенит» — 0:1;

17 марта 2019 года. «Спартак» — «Зенит» — 1:1;

27 ноября 2017 года. «Спартак» — «Зенит» — 3:1;

16 апреля 2017 года. «Спартак» — «Зенит» — 2:1.

Как «Спартак» и «Зенит» стартовали в новом сезоне

«Зенит» по-прежнему лидирует в чемпионате России. В семи матчах команда Сергея Семака одержала пять побед и дважды сыграла вничью. У сине-бело-голубых идеальная статистика на своём стадионе — четыре победы с общим счётом 12:1. А вот в трёх выездных матчах действующий чемпион победил всего однажды — на прошлой неделе разгромил в Екатеринбурге «Урал» (4:0).

«Спартак» перед 8-м туром располагался на второй строчке в таблице с отставанием от лидера в одно очко. После субботних встреч красно-белые опустились на четвёртое место, поскольку их обошли «Краснодар» и «Динамо». «Спартак» отыграл всего два домашних матча за первые семь туров РПЛ и одержал в них две победы с разгромным счётом. Сначала столичная команда разделалась с «Оренбургом» (4:1), а затем разнесла «Сочи» (3:0). В пяти гостевых матчах «Спартак» одержал три победы, сыграл вничью с «Ахматом» и уступил «Динамо».

Потери команд

«Спартаку» в предстоящем матче не помогут фланговый футболист Виктор Мозес и полузащитник Антон Зиньковский. Первый повредил ахилл в игре с «Уралом» (2:0) и выбыл из строя до конца года. Второй травмировал плечо во встрече с «Факелом» (4:1) и в конце августа сообщил, что вернётся на поле через пару недель. У «Зенита» под вопросом участие в матче двух полузащитников — Клаудиньо и Далера Кузяева. По словам Сергея Семака, оба футболиста тренируются, но окончательное решение будет принято перед матчем.

Клаудиньо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто фаворит предстоящего матча

Эксперты оценивают шансы «Зенита» на победу выше, чем «Спартака». Поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех московского клуба оценивается в 3.50, на ничью дают коэффициент 3.80. А ещё букмекеры полагают, что предстоящий матч получится результативным. Ознакомиться с прогнозом на матч можно здесь:

Кто покажет матч «Спартак» — «Зенит»

В прямом эфире встречу покажет федеральный канал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 19:00 мск. За всеми событиями в текстовом формате можно следить на «Чемпионате».