Новичок «Вулверхэмптона» Калайджич получил серьёзную травму в дебютном матче за команду

Австрийский нападающий «Вулверхэмптона» Саша Калайджич получил травму крестообразных связок. Об этом сообщает официальный сайт «волков».

Событие случилось в дебютной для форварда встрече с «Саутгемптоном» в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги. В конце первого тайма Калайджич почувствовал боль в колене, в связи с чем он был заменён в перерыве на Гонсалу Гедеша. Дальнейшее обследование австрийца выявило повреждение крестообразных связок колена, в связи с чем игрок выбыл на длительный срок. Кроме Калайджича, у «Вулверхэмптона» также выбыл другой нападающий — Рауль Хименес, который также испытывает проблемы со здоровьем.

«Вулверхэмптон» в матче с «Саутгемптоном» одержал первую победу в сезоне английской Премьер-лиги со счётом 1:0. Победу «волкам» принёс гол португальского полузащитника Даниэла Каштелу.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?