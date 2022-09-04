В «Спартаке» рассказали, как восприняли нашумевший пост Николсона о «резервном варианте»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как в клубе был воспринял скандальный пост нападающего Шамара Николсона о «резервном варианте».



«Николсон — футболист «Спартака». Шамар — наш абсолютно красно-белый парень. Он переживает, что не так часто играет, но это нормально для профессионала. Пусть переживает. Было хуже, если бы не переживал. Так что всё нормально. Абсолютно нормально восприняли пост. Вообще никаких проблем», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



25-летний Николсон выступает за российскую команду с января 2022 года. В нынешнем сезоне в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Шамар не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.