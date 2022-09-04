«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: Рашфорд оформил дубль в матче

Сегодня, 4 сентября, проходит матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, где «Манчестер Юнайтед» играет с лондонским «Арсеналом». Встреча проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

Событие произошло на 75-й минуте матча. Игроки «красных дьяволов» прорвали оборону гостей, которые беспрепятственно вышли к воротам Давида де Хеа. В штрафной площади Кристиан Эриксен отпасовал на Маркуса Рашфорда, который забил свой второй гол в матче и укрепил преимущество своей команды — 3:1.

Лондонский «Арсенал» набрал 15 очков в пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (9) — на восьмом месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (14) и «Тоттенхэм Хотспур» (14).