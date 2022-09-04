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Президент РФС Дюков: моя позиция по Fan ID? Поговорим позже

Президент РФС Дюков: моя позиция по Fan ID? Поговорим позже
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос про Fan ID.

«Моя позиция по Fan ID? Поговорим позже», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, введение Fan ID вызвало снижение количества болельщиков на трибунах во время матчей Российской Премьер-Лиги. Многие фанатские объединения бойкотируют игры своих команд, выражая несогласие с внедрением паспорта болельщика. На данный момент Fan ID требуется для посещения матчей на стадионах в Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Нижнем Новгороде.

На Кубке России паспорт болельщика понадобится только на финале. Ранее система Fan ID использовалась во время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

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