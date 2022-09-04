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В «Спартаке» выразили надежду, что закон о Fan ID смягчат

В «Спартаке» выразили надежду, что закон о Fan ID смягчат
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов выразил надежду, что закон о Fan ID смягчат. Он отметил, что в клубе оценивают данную процедуру как неудачное нововведение.

«Что касается круглого стола, у нас всегда есть надежда, что Fan ID смягчат. На наш взгляд, закон неудачный. Но закон есть закон. Он неудачный, но мы вынуждены его исполнять. Мы надеемся, что все вместе вырулим к тому, чтобы трибуны были заполнены. Вы видели матч легенд и посты всех футболистов. Артём Ребров написал: «Вот это был футбол». Сегодня тоже будет футбол. Я не хочу делить всех болельщиков на правильных и неправильных. Все болельщики, которые приходят поддерживать «Спартак», они правильные», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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