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Гиорги Шелия оценил старт сезона для «Ахмата»

Гиорги Шелия оценил старт сезона для «Ахмата»
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Голкипер грозненского «Терека» Гиорги Шелия после победы своей команды на «Локомотивом» со счётом 2:1 в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал игровую форму своей команды.

«Есть к чему расти. Середина таблицы — точно неплохо. Весь чемпионат впереди. Будем больше работать, чтобы быть ещё выше», — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Таким образом, после восьми сыгранных туров РПЛ «Локомотив» набрал девять очков, «Ахмат» — 11. Благодаря победе в этом матче подопечные Андрея Талалаева обгонят команду Йозефа Циннбауэра в турнирной таблице. В следующем туре железнодорожники сыграют с «Факелом» в Воронеже, а грозненцы — дома с клубом «Пари Нижний Новгород».

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