В «Ахмате» сообщили, что Агаларов должен был выйти на поле в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров после победы над «Локомотивом» со счётом 2:1 в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал невыход на поле нападающего команды Гамида Агаларова.

«Сегодня планировали выпустить Агаларова, но вы видите, как всё сложилось», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Таким образом, после восьми сыгранных туров РПЛ «Локомотив» набрал девять очков, «Ахмат» — 11. Благодаря победе в этом матче подопечные Андрея Талалаева обгонят команду Йозефа Циннбауэра в турнирной таблице. В следующем туре железнодорожники сыграют с «Факелом» в Воронеже, а грозненцы — дома с клубом «Пари Нижний Новгород».

Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»: