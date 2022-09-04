Шелия: «Ахмат» выиграл у «Локо», поэтому какие вопросы могут быть к судейству?

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением о матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).



«Был ли пенальти? Как мне кажется, нет. У всех бывают ошибки, даже и на VAR. Если бы мы сегодня проиграли, то было бы больше негатива. Но мы выиграли и счастливы от того, что набрали три очка. Есть ли вопросы по судейству? Нет у меня ни к кому вопросов. Смысл? Игра прошла, ничего не сделаешь. Сегодня хорошее настроение, мы выиграли, поэтому какие вопросы могут быть?» — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



Сегодня, 4 сентября, состоялся матч московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Таким образом, после восьми сыгранных туров РПЛ «Локомотив» набрал девять очков, «Ахмат» — 11. Благодаря победе в этом матче подопечные Андрея Талалаева обгонят команду Йозефа Циннбауэра в турнирной таблице.

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