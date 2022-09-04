Вратарь «Ахмата» Шелия: не могу сказать, что «Локомотив» — слабый

Голкипер грозненского «Терека» Гиорги Шелия прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» со счётом 2:1 в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сложно сказать, самый ли слабый это «Локомотив», против которого я играл. Практически 70 минут мы были в меньшинстве. «Локомотив» давил, было много работы. Я был в игре, поэтому описать или сказать, что «Локомотив» слабый, не могу. Мы одним блоком оборонялись, старались удержать счёт. «Локомотив» давил, у них было достаточно моментов, чтобы забить и выйти вперёд. Но не могу сказать, что «Локомотив» — слабый», — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Таким образом, после восьми сыгранных туров РПЛ «Локомотив» набрал девять очков, «Ахмат» — 11. Благодаря победе в этом матче подопечные Андрея Талалаева обгонят команду Йозефа Циннбауэра в турнирной таблице. В следующем туре железнодорожники сыграют с «Факелом» в Воронеже, а грозненцы — дома с клубом «Пари Нижний Новгород».