Экс-форвард «Челси» Диего Коста может перейти в «Вулверхэмптон»

Английский «Вулверхэмптон» может подписать бывшего нападающего лондонского «Челси» Диего Косту. Об этом сообщает британское издание The Athletic.

По сведениям инсайдеров, «волки» после травмы передних крестообразных связок своего австрийского новичка Саши Калайджича в его первом же матче за команду (с «Саутгемптоном») рассматривают кандидатуру испанца, способного усилить их линию атаки. Мексиканский форвард Рауль Хименес также в скором времени должен вернуться к тренировкам после небольшой травмы.

Всего Диего Коста провёл в английской Премьер-лиге за «Челси» 89 встреч, в которых забил 52 мяча. Также форвард выступал за мадридское «Атлетико» и «Атлетико Минейро». В январе текущего года Коста покинул бразильскую команду и в данный момент находится в статусе свободного агента.

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