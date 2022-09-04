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«Спартак» — «Зенит»: Клаудиньо вернулся на поле спустя месяц после травмы

«Спартак» — «Зенит»: Клаудиньо вернулся на поле спустя месяц после травмы
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Сегодня, 4 сентября, проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Идёт второй тайм, «Зенит» ведёт со счётом 2:1.

На 66-й минуте на поле вышел бразильский полузащитник Клаудиньо. Он окончательно восстановился после травмы. Клаудиньо получил повреждение 6 августа. Изначально сообщалось, что игрок пропустит из-за повреждения больше месяца.

После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 17 очков. Москвичи располагаются на второй строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.

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