«Спартак» — «Зенит»: Клаудиньо вернулся на поле спустя месяц после травмы

Сегодня, 4 сентября, проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Идёт второй тайм, «Зенит» ведёт со счётом 2:1.



На 66-й минуте на поле вышел бразильский полузащитник Клаудиньо. Он окончательно восстановился после травмы. Клаудиньо получил повреждение 6 августа. Изначально сообщалось, что игрок пропустит из-за повреждения больше месяца.



После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 17 очков. Москвичи располагаются на второй строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.