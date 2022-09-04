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Абаскаль: «Спартак» осознанно отдал инициативу «Зениту»

Абаскаль: «Спартак» осознанно отдал инициативу «Зениту»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от санкт-петербургского «Зенита» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» – высококлассная команда с качественными футболистами. Особенность их игры – комбинация стенка на фланге. Мы старались прессинговать на их половине поля. При такой игре соперника мы не могли обороняться в среднем блоке. Должны были прессинговать выше. Так что да, это мы осознанно отдали инициативу «Зениту».

Проседание правого фланга? Мостовой – сильный футболист, техничный. У Денисова сильный характер, так что сегодняшние ошибки послужат ему уроком на будущее. Давайте не забывать, что он очень молод.

Сегодня мы допускали технические ошибки, но в какие-то моменты принимали не те решения, которые нужно. Будем над этим работать, чтобы в следующий раз сыграть ещё лучше. В матчах такой важности всё решают детали – сегодня все эпизоды были в пользу «Зенита». Но завтра нам нужно встать и готовиться уже к следующему матчу, чтобы стать ещё сильнее», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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