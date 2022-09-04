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Деян Ловрен: «Зенит» нанёс 20 ударов, а «Спартак» — три. Это о многом говорит

Деян Ловрен: «Зенит» нанёс 20 ударов, а «Спартак» — три. Это о многом говорит
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал исход встречи с московским «Спартаком» в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы разрушили «Спартак» во втором тайме? Я бы сказал, и в первом, и во втором тайме. Я посмотрел на статистику… Кажется, у нас было 20 ударов, а у «Спартака» — три. Это многое говорит о нас и о «Спартаке», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» отправится в гости к «Ростову».

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