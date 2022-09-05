Федун раскритиковал болельщиков «Спартака» за недостаточную поддержку в матче с «Зенитом»
Поделиться
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал фанатов клуба после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Чемпионат большой. Видно, что у «Зенита» качество игроков повыше, самый богатый клуб России, это понятно. Я хотел бы отметить две вещи. Первое – это нормальное судейство, что редко бывает с «Зенитом», и второе – очень странно, что мы дома играли как в гостях.
Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы, они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится. То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это «зенитовская» торсида зарядила и понесла своих футболистов вперёд, а у нас поддержки, к сожалению, не было», — цитирует Федуна ТАСС.
Комментарии
- 5 сентября 2022
-
01:31
-
00:58
-
00:51
-
00:33
-
00:28
-
00:24
-
00:17
-
00:17
-
00:05
-
00:04
-
00:03
- 4 сентября 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:50
-
23:48
-
23:46
-
23:41
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:19
-
23:12
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:00
-
22:59
-
22:57
Партнерский контент