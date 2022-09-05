Федун раскритиковал болельщиков «Спартака» за недостаточную поддержку в матче с «Зенитом»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал фанатов клуба после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Чемпионат большой. Видно, что у «Зенита» качество игроков повыше, самый богатый клуб России, это понятно. Я хотел бы отметить две вещи. Первое – это нормальное судейство, что редко бывает с «Зенитом», и второе – очень странно, что мы дома играли как в гостях.



Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы, они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится. То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это «зенитовская» торсида зарядила и понесла своих футболистов вперёд, а у нас поддержки, к сожалению, не было», — цитирует Федуна ТАСС.