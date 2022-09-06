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Объявлена символическая сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов восьмого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом тура с оценкой 8,7 стал нападающий «Оренбурга» Химми Марин, который отметился дублем в матче с «Химками» (3:1). Всего в сборную тура вошли по два игрока «Оренбурга», «Зенита» и ЦСКА, а также по одному представителю «Динамо», «Торпедо», «Крыльев Советов», «Локомотива» и «Нижнего Новгорода».

Сборная 8-го тура РПЛ: Егор Бабурин («Торпедо»), Дуглас Сантос («Зенит»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Бактиёр Зайнутдинов (ЦСКА), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Андрей Мостовой («Зенит»), Антон Мирачнук («Локомотив»), Николай Калинский («Пари Нижний Новгород»), Денис Макаров («Динамо»), Владимир Сычевой («Оренбург»), Химми Марин («Оренбург»).

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