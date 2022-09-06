«Динамо» Загреб — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск
Поделиться
Сегодня, 6 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В квартете Е, в котором соревнуются английский и хорватский клубы, представлены команды из Австрии и Италии. Это действующие победители своих лиг — «Ред Булл Зальцбург» и «Милан» соответственно.
Сегодня также состоится встреча между «Миланом» и «Зальцбургом», она начнётся в 22:00 мск. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54
-
04:45
-
04:32
-
04:19
-
04:00
-
03:52
-
03:38
Партнерский контент