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«Динамо» Загреб — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск

«Динамо» Загреб — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск
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Сегодня, 6 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В квартете Е, в котором соревнуются английский и хорватский клубы, представлены команды из Австрии и Италии. Это действующие победители своих лиг — «Ред Булл Зальцбург» и «Милан» соответственно.

Сегодня также состоится встреча между «Миланом» и «Зальцбургом», она начнётся в 22:00 мск. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.

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