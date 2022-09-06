«РБ Лейпциг» — «Шахтёр»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 6 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Шахтёром». Команды будут играть на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В квартете F, в котором соревнуются украинский и немецкий клубы, представлены команды из Испании и Шотландии. Это действующие победители своих лиг — мадридский «Реал» и «Селтик» соответственно.



Сегодня также состоится встреча между «сливочными» и «Селтиком», она начнётся в 22:00 мск. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.