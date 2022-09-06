«Севилья» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч Лиги чемпионов
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Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт сегодня, 6 сентября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Севилья» — «Манчестер Сити».
«Севилья»: Буну, Алекс Теллес, Гудель, Ракитич, Куасси, Навас, Дилейни, Акунья, Иско, Гомес, Кармона.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Рубен Диаш, Канселу, Б. Силва, Серхио Гомес, Аканджи, Родри, Де Брёйне, Фоден, Грилиш, Холанд.
Соперниками «Манчестер Сити» и «Севильи» по группе G в Лиге чемпионов являются дортмундская «Боруссия» и «Копенгаген». Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».
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