«Я не буду создавать вам заголовки». Клопп раскритиковал журналиста за вопрос о Неаполе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп жёстко отреагировал на вопрос итальянского журналиста в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Журналист поинтересовался, считает ли тренер Неаполь опасным городом.



«Это обескураживающий вопрос. Вам нужны яркие заголовки? Я действительно этого не понимаю. Вы из Неаполя? Вы считаете этот город опасным? Я не жил здесь на постоянной основе. Я защищён, я живу в отеле, а теперь вы спрашиваете меня, что я думаю о Неаполе?



Очевидно, если болельщики одной команды встретят фанатов другой, то что-то может произойти. Но это никак не характеризует город. Я здесь не для того, чтобы создавать вам заголовки. Если вы не знаете, что ещё спросить, то это не моя проблема. Честно говоря, я бы хотел отправиться в отель и подумать о предстоящем матче. Похоже, вы не знаете, что ещё спросить», — приводит слова Клоппа Goal.com.