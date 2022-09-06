Нагельсман поделился ожиданиями от матча с «Интером»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером». Игра состоится завтра, начнётся в 22:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца».

«Интер» очень опытен. У этой команды очень хороший тренер и много индивидуальных качеств. Ромелу Лукаку травмирован, но Эдин Джеко вышел на поле в матче с «Миланом». У него также большой опыт. Я предполагаю, что они оставят нам мало места на поле. Я ожидаю, что Мане привнесёт свой опыт, забьёт, отдаст голевую передачу и подаст пример. Он не лидер, но у него хороший характер, и он может возглавить команду», — цитирует Нагельсмана Get German Football News.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Интер».