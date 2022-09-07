Лука Модрич провёл свой 100-й матч за «Реал» в Лиге чемпионов

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич сыграл свой 100-й матч за испанский клуб в Лиге чемпионов УЕФА.
Теперь у клуба из Мадрида есть восемь игроков, которые преодолели эту отметку. Кроме Модрича, 100 матчей за «сливочных» сыграли Икер Касильяс, Рауль Гонсалес, Серхио Рамос, Карим Бензема, Роберто Карлос, Марсело и Криштиану Роналду.
20 августа Модрич сыграл за «Реал» в матче 2-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (4:1). Эта встреча стала для хорвата 439-й в футболке «Королевского клуба» во всех турнирах. Он обогнал Роналду, у которого 438 матчей в составе мадридцев. Сейчас у Модрича уже 442 матча за клуб. Первое место по этому показателю занимает Карим Бензема, который сыграл в 611 встречах.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Селтик» принимал мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
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