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Марко Розе может сменить Доменико Тедеско на посту главного тренера в «Лейпциге»

Марко Розе может сменить Доменико Тедеско на посту главного тренера в «Лейпциге»
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско может быть уволен со своего поста в самое ближайшее время, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

По информации Романо, у руководства немецкого клуба уже есть первый кандидат на должность Тедеско. Новым наставником команды может стать бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе.

Ранее сообщалось, что в прошлом сезоне «Лейпциг» под руководством Джесси Марша также неудачно стартовал и руководство клуба терпело до декабря. На этот раз боссы «быков» не готовы давать тренеру столько времени на исправление ситуации.

Напомним, «Лейпциг» набрал пять очков в пяти матчах Бундеслиги и занимает 11-е место в турнирной таблице. Вчера, 6 сентября, команда уступила донецкому «Шахтёру» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Ранее Тедеско возглавлял московский «Спартак».

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