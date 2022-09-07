Асхабадзе прокомментировал уход Василенко с поста главного тренера «Факела»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе поделился комментарием к новости об уходе Олега Василенко с поста главного тренера воронежской команды.
«Олег Петрович проделал колоссальный объём работы, вместе мы добились исторических результатов. Сделан огромный шаг в развитии клуба. Мы желаем Олегу Петровичу удачи, успехов. Остаёмся хорошими товарищами», – приводит слова Асхабадзе официальный сайт «Факела».
Напомним, вечером 6 сентября клуб официально объявил о том, что Олег Василенко перестал быть главным тренером «Факела». Контракт расторгнут по обоюдному согласию.
В восьми турах РПЛ воронежская команда четыре раза сыграла вничью (с «Краснодаром», «Динамо», «Уралом» и «Крыльями Советов») и четырежды терпела поражение (от «Ахмата», ЦСКА, «Спартака» и «Нижнего Новгорода»). Следующий матч «Факел» проведёт 11 сентября дома с «Локомотивом».
- 8 сентября 2022
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