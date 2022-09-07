Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Асхабадзе прокомментировал уход Василенко с поста главного тренера «Факела»

Асхабадзе прокомментировал уход Василенко с поста главного тренера «Факела»
Комментарии

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе поделился комментарием к новости об уходе Олега Василенко с поста главного тренера воронежской команды.

«Олег Петрович проделал колоссальный объём работы, вместе мы добились исторических результатов. Сделан огромный шаг в развитии клуба. Мы желаем Олегу Петровичу удачи, успехов. Остаёмся хорошими товарищами», – приводит слова Асхабадзе официальный сайт «Факела».

Напомним, вечером 6 сентября клуб официально объявил о том, что Олег Василенко перестал быть главным тренером «Факела». Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

В восьми турах РПЛ воронежская команда четыре раза сыграла вничью (с «Краснодаром», «Динамо», «Уралом» и «Крыльями Советов») и четырежды терпела поражение (от «Ахмата», ЦСКА, «Спартака» и «Нижнего Новгорода»). Следующий матч «Факел» проведёт 11 сентября дома с «Локомотивом».

Новость по теме
«Факел» объявил об уходе Олега Василенко с поста главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022